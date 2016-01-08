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اسألي ميرنا : كيف أصلح أحمر الشفاه المكسور ؟

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الجمعة 08-01-2016 20:53

وردنا سؤال عبر موقع سيدتي: فتاة تطلب المساعدة لإعادة تصليح أحمر شفاهها الجديد، والذي انكسر من قعره من أول تجربة، بعد أن رفعته بالكامل إلى الأعلى من دون انتباه .
الحل السحري والسريع تجدينه طبعاً في مواضيع سيدتي، لهذا قومي بهذه الخطوات السهلة لإعادته كما كان :
ارفعي أحمر الشفاه المكسور إلى أعلى
امسكي القطعة المكسورة بيديك، لكن بشكل لطيف حتى لا يتغير شكل إصبع الحمرة.
اشعلي ولاعة على أسفل الأصبع المكسور لثوان، ثم اعيديه لمكانه وستلاحظين بأنه لصق.

نصائح للحفاظ على أحمر شفاهك :
رطّبي شفتيك:
إن ترطيب الشفاه قبل استخدام الحمرة أمر ضروري لتجنب التشققات التي تتسبب في تلاشي أحمر الشفاه سريعاً.

لا تستغني عن محدد الشفاه :
تحديد الشفاه باستخدام أقلام التحديد يساعد على الحفاظ على أحمر الشفاه ثابت حيث يمنعه من الخروج خارج حدود الشفاه.

كريم الأساس لتاسيس الشفاه
ينصح باستخدام القليل من كريم الأساس كقاعدة أساسية على شفتيك. وهي من أفضل الطرق التي تساعدك على الاحتفاظ بلون ثابت لأحمر الشفاه طوال اليوم.

بودرة الوجه
للحصول على نتائج مرضية : يمكنكِ استخدام بودرة الوجه. استخدمي القليل من بودرة الوجه الشفافة على شفتيك قبل تطبيق أحمر الشفاه. يساعد ذلك على تجنب تلاشي اللون سريعاً.

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