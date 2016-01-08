أناقة النجمات دون المستوى في حفل  People Choice Awards

أقيم مساء أمس حفل توزيع الجوائز السنوي الشهير People Choice Awards في هوليوود في الولايات المتحدة. وكالمعتاد، حضر الحفل عدد كبير من أشهر نجوم العالم، الذين يبذلون جهداً في اختيار إطلالاتهم لهذه المناسبة ليتألقوا بها على السجادة الحمراء. غير أنّ أناقة النجمات بشكل خاص كانت دون المستوى عموماً.

إطلالات السجادة الحمراء تزهر باللون الأسود

وفي افتتاح موسم الجوائز لعام 2016 كُنّا نتوقع مزيداً من الإبهار في خيارات النجمات، غير أنهن خيّبن آمالنا، واخترن إطلالات أقرب لأن تكون بسيطة. فمثلاً النجمة "كات هادسون" Kate Hudson المشهورة بخياراتها الرائعة، اختارت جامبسوت ذا تصميم بسيط باللون الأبيض من "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney. أما الممثلة الشابة "فانيسا هادجينز" Vanessa Hudgens فقد اختارت فستاناً فضيّاً لامعاً ناسبها وناسب قوامها. وبالنسبة للمثلة "ليا ميشيل" Lea Michele فهي كالعادة، وقع خيارها على"ايلي صعب" Elie Saab وهذه المرة اختارت فستاناً قصيراً ذا تصميم شبابي. والنجمة الشابة "داكوتا جونسون" Dakota Jhonson التي نالت شهرة واسعة هذا العام، اختارت تصميماً من "أرماني بريفيه" Armnai Prive باللون الفضي، بدا جميلاً عليها.

نجمة بوليوود "بريانكا شوبرا" Priyanka Chopra أطلّت بفستان برّاق باللونين الذهبي والفضي، لاءم بشرتها السمراء بالرغم من بساطة تصميمه.

هذه بشكل عام أبرز إطلالات حفل People Choice Awards التي بدت أقل من عادية. شاهديها بنفسك بالصور، وأخبرينا رأيك بها.

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