أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

تعاون ابداعي يجمع بين Peter Pilotto x Ancient Greek

Google+ Print

الخميس 07-01-2016 18:10

تتميز تصاميم "بيتير بيلوتو" Peter Pilotto بألوانها الرائعة والحيوية وأفكارها المبتكرة، وقد أصبحت اليوم من الخيارات المفضلة بالنسبة للنجمات والمشاهير.
ومنذ سنوات ليست ببعيدة لاحظنا بروز علامة تجارية مختصة بتصميم الأحذية ولاسيما "الساندلات" اسمها "انشينت غريك ساندالز" Ancient Greek Sandals تستوحي أفكارها بشكل عام من المحاربين الرومانيين القدماء.
واليوم وفي حدث مميز تم التعاون بين "بيتير بيلوتو" Peter Pilotto وبين "انشينت غريك ساندالز" Ancient Greek Sandals وأطلقوا مجموعة رائعة من الأحذية الصيفية.
تميزت الأحذية بألوانها الجذابة وبالتفاصيل المعدنية التي دخلتها، كما أنها تجمع بين العملية وبين العصرية.
وهذه المجموعة متوفرة بشكل حصري في الشرق الأوسط في "بوتيك وان" Boutique1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي