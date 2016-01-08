تعاون ابداعي يجمع بين Peter Pilotto x Ancient Greek

تتميز تصاميم "بيتير بيلوتو" Peter Pilotto بألوانها الرائعة والحيوية وأفكارها المبتكرة، وقد أصبحت اليوم من الخيارات المفضلة بالنسبة للنجمات والمشاهير.

ومنذ سنوات ليست ببعيدة لاحظنا بروز علامة تجارية مختصة بتصميم الأحذية ولاسيما "الساندلات" اسمها "انشينت غريك ساندالز" Ancient Greek Sandals تستوحي أفكارها بشكل عام من المحاربين الرومانيين القدماء.

واليوم وفي حدث مميز تم التعاون بين "بيتير بيلوتو" Peter Pilotto وبين "انشينت غريك ساندالز" Ancient Greek Sandals وأطلقوا مجموعة رائعة من الأحذية الصيفية.

تميزت الأحذية بألوانها الجذابة وبالتفاصيل المعدنية التي دخلتها، كما أنها تجمع بين العملية وبين العصرية.

وهذه المجموعة متوفرة بشكل حصري في الشرق الأوسط في "بوتيك وان" Boutique1.