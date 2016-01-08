استوحي من أناقة النجمات بالفساتين الفضية

تقف النجمات في حيرة أمام ما يجب أن يرتدينه في سهرات السجادة الحمراء، ويبدو أنّ الفساتين الفضية كانت خيارًا مثاليًّا لأناقتهنّ، حيث شاهدناهنّ بأجمل الإطلالات التي زينها اللون الفضي وحصلن معها على مكانة بارزة في قوائم أجمل الإطلالات.

ظهر اللون الفضي في إطلالات عصرية لا تخلُ من الجرأة والجمال كإطلالة الممثلة داكوتا جونسون Dakota Johnson من شانيل Chanel، والإطلالة الرائعة التي اختارتها إيما ستون Emma Stone في حفل غولدن غلوبز2015، وفستان كيري واشنطون Kerry Washington الجذاب في حفل EMMYs.

كما شاهدناه في إطلالات بسيطة وكلاسيكية أنيقة كإطلالة إيمي روسوم Emmy Rossum على السجادة الحمراء بالإضافة لإطلالة دايان كروغر Diane Kruger الرائعة.

وفي الصور أعلاه يمكننا أن نشاهد أنّ اللون الفضي كان من الألوان المرنة لإطلالات السجادة الحمراء، إذ تنوعت إطلالاتهنّ باختلاف الأذواق والمناسبات. شاهدي معنا أجملهنّ واستوحي منها ما يناسب ذوقك وإطلالتك.