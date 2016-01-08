أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شاب يستغيث بوزير النقل عبر هاتفه بعد تأخر مركبه أثناء سفره إلى الأردن

Google+ Print
شاب يستغيث بوزير النقل عبر هاتفه بعد تأخر مركبه أثناء سفره إلى الأردن شاب يستغيث بوزير النقل عبر هاتفه بعد تأخر مركبه أثناء سفره إلى الأردن

وزير النقل – الدكتور سعد الجيوشي

استغاثة من شاب مصري لوزير عبر هاتفه المحمول، واستجابة عاجلة قام بها الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، إزاء شكوى  «على الشيشني» الذي سافر إلى الأردن بحثا عن رزقه، وقصة إنسانية جسدها الموقف.

البداية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، بعدما فوجيء الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، بجرس تليفونه المحمول لا يتوقف وكان الطرف الآخر شاب مصري بسيط من محافظة كفر الشيخ يدعى «على الشيشني».

خرج «الشيشني» من قريته يبحث عن رزقه في الأردن ولكنه انتظر في ميناء «نويبع» يومين، دون أن يعرف سبب الانتظار وتأخر المركب عن موعدها، وفي نفس  الوقت لم يبلغه أحد من المسئولين في الميناء هو وأقرانه عن السبب، وهو ماوجده الشاب المصري استهانة بهم وبكرامتهم واعتبار «أنه وأمثاله لا وزن ولا قيمة لهم في نظر بعض المسئولين»، حسب قوله.
> محاولات جاهدة من «الشيشني» للوصول إلى تليفون وزير النقل دون أن ييأس، إلى أن تمكن من ذلك من خلال الإنترنت، وتواصل الشاب المصري مع وزير النقل وحكى له مأساته هو وزملائه.

استجابة سريعة من الوزير تجاه شكوى «الشيشني»، فقام على الفور بالاتصال باللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وكلف المهندس صبحي ربيع المدير التنفيذي لجهاز نقل الركاب والبضائع بوزارة النقل بمتابعة المشكلة وحلها مع الميناء وشركة الجسر العربي وشركة التوكيلات البحرية، واتضح أن سوء الأحوال الجوية كان السبب ولكن لم يتم إبلاغ الركاب بذلك ولم يعيرهم أحد أي اهتمام، ووجه «الجيوشي» بمحاسبة المقصرين في خدمة المواطنين خاصة البسطاء منهم، قائلاً: «يكفيهم ما هم فيه»، وعقب ذلك اطمئن على سفر جميع الركاب بعد تحسن الأحوال الجوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل