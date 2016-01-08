شاب يستغيث بوزير النقل عبر هاتفه بعد تأخر مركبه أثناء سفره إلى الأردن

استغاثة من شاب مصري لوزير عبر هاتفه المحمول، واستجابة عاجلة قام بها الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، إزاء شكوى «على الشيشني» الذي سافر إلى الأردن بحثا عن رزقه، وقصة إنسانية جسدها الموقف.

البداية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، بعدما فوجيء الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، بجرس تليفونه المحمول لا يتوقف وكان الطرف الآخر شاب مصري بسيط من محافظة كفر الشيخ يدعى «على الشيشني».

خرج «الشيشني» من قريته يبحث عن رزقه في الأردن ولكنه انتظر في ميناء «نويبع» يومين، دون أن يعرف سبب الانتظار وتأخر المركب عن موعدها، وفي نفس الوقت لم يبلغه أحد من المسئولين في الميناء هو وأقرانه عن السبب، وهو ماوجده الشاب المصري استهانة بهم وبكرامتهم واعتبار «أنه وأمثاله لا وزن ولا قيمة لهم في نظر بعض المسئولين»، حسب قوله.

> محاولات جاهدة من «الشيشني» للوصول إلى تليفون وزير النقل دون أن ييأس، إلى أن تمكن من ذلك من خلال شبكة الإنترنت، وتواصل الشاب المصري مع وزير النقل وحكى له مأساته هو وزملائه.

استجابة سريعة من الوزير تجاه شكوى «الشيشني»، فقام على الفور بالاتصال باللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وكلف المهندس صبحي ربيع المدير التنفيذي لجهاز نقل الركاب والبضائع بوزارة النقل بمتابعة المشكلة وحلها مع الميناء وشركة الجسر العربي وشركة التوكيلات البحرية، واتضح أن سوء الأحوال الجوية كان السبب ولكن لم يتم إبلاغ الركاب بذلك ولم يعيرهم أحد أي اهتمام، ووجه «الجيوشي» بمحاسبة المقصرين في خدمة المواطنين خاصة البسطاء منهم، قائلاً: «يكفيهم ما هم فيه»، وعقب ذلك اطمئن على سفر جميع الركاب بعد تحسن الأحوال الجوية.