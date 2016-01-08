أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 5 عناصر إخوانية من المتورطين في الهجوم على الأتوبيس السياحي بالهرم

Google+ Print
ضبط 5 عناصر إخوانية من المتورطين في الهجوم على الأتوبيس السياحي بالهرم ضبط 5 عناصر إخوانية من المتورطين في الهجوم على الأتوبيس السياحي بالهرم

ضبطت قوات أمن الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني والعمليات الخاصة، 5 من العناصر الإخوانية المتورطة في الهجوم على أتوبيس كان يقل 40 سائحاً من عرب إسرائيل، بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش والرصاص الحي.

وصرح مصدر أمني بأن قوات الأمن تمكنت من ضبط أحد المشاركين في الهجوم، أثناء الواقعة، وباستجوابه أرشد عن باقي المتهمين والبالغ عددهم 20 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذين شاركوا في عملية الهجوم، وتم ضبط 5 ممن شاركوا في عملية الهجوم، وجاري استهداف باقي المتهمين.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، أن المتهمين نظموا مسيرة إخوانية فى منطقة شارع الهرم، من ضمنهم 6 أشخاص ملثمين، قاموا بقطع طريق شارع الهرم، وتنفيذ الهجوم على الأتوبيس السياحى، وأن يقظة قوات الأمن المكلفه بتأمين الفوج قللت من الخسائر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا