ضبط 5 عناصر إخوانية من المتورطين في الهجوم على الأتوبيس السياحي بالهرم

ضبطت قوات أمن الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني والعمليات الخاصة، 5 من العناصر الإخوانية المتورطة في الهجوم على أتوبيس كان يقل 40 سائحاً من عرب إسرائيل، بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش والرصاص الحي.

وصرح مصدر أمني بأن قوات الأمن تمكنت من ضبط أحد المشاركين في الهجوم، أثناء الواقعة، وباستجوابه أرشد عن باقي المتهمين والبالغ عددهم 20 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذين شاركوا في عملية الهجوم، وتم ضبط 5 ممن شاركوا في عملية الهجوم، وجاري استهداف باقي المتهمين.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، أن المتهمين نظموا مسيرة إخوانية فى منطقة شارع الهرم، من ضمنهم 6 أشخاص ملثمين، قاموا بقطع طريق شارع الهرم، وتنفيذ الهجوم على الأتوبيس السياحى، وأن يقظة قوات الأمن المكلفه بتأمين الفوج قللت من الخسائر.