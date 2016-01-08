نادي الجزيرة يوضح حقيقة وفاة الفنان ممدوح عبد العليم داخل الجيم

أصدر نادي الجزيرة الرياضي، منذ قليل، بيانًا حول وفاة الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

وقالت إدارة النادي في بيانها، ناعية الفنان عبد العليم : “قضاء الله عز وجل لا رد له، وهو حريص على التأكيد أن الفقيد الغالي سقط فجأة من على جهاز المشاية الكهربائية بصالة الألعاب (الجيم) وهرع إليه الطبيب المناوب بالعيادة الطبية بالنادي وقام بإجراء الإسعافات الأولية،كما شارك أحد الأطباء المتواجدين بصالة الألعاب بمحاولات لإنعاش القلب بالتدليك والتنفس الصناعي، وفي هذه الأثناء حضرت سيارة الأسعاف المتواجدة بالنادي وقامت بنقله إلى مستشفى الأنجلو أقرب مستشفى للنادي”.

وأضاف البيان: “بكل الأسى والحزن ينعى مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى رئيسا وأعضاء وبإسم كافة السادة الأعضاء المرحوم الفنان المبدع والقدير ممدوح عبد العليم عضو النادي ويتقدم بخالص العزاء للسيدة قرينته والأسرة ولكافة محبي الفن الرفيع ونادي الجزيرة الرياضي إذ يشيد بموهبته الفنية يثني في ذات الوقت على انتمائه الوطني الصادق”.

ودعا النادي الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا اليه راجعون).. صدق الله العظيم”.