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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام مع ارتفاع آخر طفيف فى درجات الحرارة ، وتزداد كميات السحب تدريجيا مع المساء والليل ، خاصة غربا وفوق الجزر ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الساحلية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 / 32 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاث وأربع أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و ست دقائق ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 29 دقيقة مساء .


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
>


> أبوظبي                    27      15              90       30 .
> دبي                        27      17              90       30 .
> الشارقة                   27       14              85       30.
> عجمان                    27       14             85       35.
> أم القيوين                28        13             85       30 .
> رأس الخيمة             28        13             85       30 .
> الفجيرة                   25       18              80       40.
> العين                     26       13              80       25 .
> ليوا                       27      12               85       20 .
> الرويس                  26      15               90       30 .
> السلع                    26       15               90       30.
> دلما                      25      16               85       40 .
> طنب الصغرى          24      15               85       40 .
> طنب الكبرى            24      15               85       40 .
> أبوموسى               24       15               85       40.

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