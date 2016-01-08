القبض على أردنى الجنسية بتهمة النصب على السائحين بشرم الشيخ

ألقت مباحث السياحة، القبض على أردنى نصب على سائحين وأوهمهما بقدرته على تنظيم رحلات سياحية داخل شرم الشيخ، واستولى منهم على 4 آلاف جنيه، ولاذ بالفرار.

كان المقدم وليد عابدين رئيس مباحث شرطة السياحة بشرم الشيخ، تلقى بلاغا من "سليمان" 19 سنة و"إبراهيم" 19 سنة سعوديان ومقيمان بأحد الفنادق بشرم الشيخ، يفيد تعرضهم للنصب عن طريق أحد الأشخاص بعد أن أوهمهما بقدرته على تنظيم رحلات لهم داخل شرم الشيخ مقابل 4 آلاف جنيه، وعند الموعد المحدد لأول رحلة أغلق هاتفه المحمول.

ونظرا لما تمثله الواقعة من خطورة تهدد السائحين، تم إبلاغ اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة العامة للسياحة والآثار، واللواء خالد مروان مساعد منطقة سيناء، وأمروا بسرعة كشف غموض الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث ووضع خطة لكشف ملابسات الحادث وتفريغ الكاميرات وأماكن تردد المتهم مع المجنى عليهما، والاستعلام من المصادر السرية للتوصل لمعلومات حول مرتكب الواقعة.

وفى أقل من 24 ساعة، تمكن رجال مباحث السياحة من الكشف عن شخصية المتهم، وبعد صدور إذن النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ويدعى "عامر.ح.س" 22 سنة أردنى الجنسية، وأرشد عن المبلغ، وتم استرداده، وتعرف المجنى عليهما على المتهم، وأفاد بأنه يقيم فى شرم الشيخ بعد كسر التأشيرة وينصب على السائحين من أجل تكوين شركة سياحة.

تم تحرير المحضر رقم 36 أحوال السياحة، وجارى عرض المتهم على النيابة لاتخاذ اللازم.

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