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مصرع طفل وإصابة6 من أسرة واحدة بسبب تناولهم "بطاس" عن طريق الخطأ فى أسيوط

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مصرع طفل وإصابة6 من أسرة واحدة بسبب تناولهم "بطاس" عن طريق الخطأ فى أسيوط مصرع طفل وإصابة6 من أسرة واحدة بسبب تناولهم "بطاس" عن طريق الخطأ فى أسيوط
لقى طفل 3 سنوات مصرعه، وأصيب 6 آخرين بحالة تسمم، إثر تناولهم مادة كاوية عن طريق الخطأ تستخدم فى تبييض الملابس (بطاس) بمركز البدارى بمحافظة اسيوط، بعد أن وضعته الأم فى برطمان بدلا من ملح الطعام.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مستشفى البدارى المركزى يفيد بوصول "إسلام إبراهيم حسين" 3 سنوات جثة هامدة، ووالدته "إيمان عبدالعال أحمد" وشقيقه "سيف إبراهيم حسين" 4 سنوات، و"على إبراهيم حسين" 10 سنوات، و"نورا إبراهيم حسين" 8 سنوات، وجدتهم "سعدية عبد الرحمن" 55 سنة.

وبالانتقال وسؤال المصابين أقروا بأنهم أصيبوا بإعياء شديد فور تناولهم طعاما أعدته لهم جدتهم لأمهم، حيث وضعت مادة كيماوية "بطاس" على أنه ملح طعام بطريق الخطأ، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، ونقل المصابين 3 منهم لمستشفى أسيوط الجامعى، و3 آخرين لمستشفى البدارى، وجارى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.

من جتهه قال مصدر طبى بمديرية الصحة بأسيوط، إن الأم قامت بوضع المادة الكاوية سالفة الذكر فى علبة خاصة بملح الطعام، وعن طريق الخطأ قامت والدة الأم بإضافة المادة الكيمائية إلى الطعام على أنه ملح، الأمر الذى أصاب جميع أفراد الأسرة بحالة من المغص والتشنجات، أدت إلى وفاة طفل 3 سنوات من الأسرة فى الحال.

واضاف المصدر، أنه رغم إنكار الأسرة ذلك الأمر، إلا أن التحاليل والفحوصات التى أجريت أثبتت ذلك، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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مصر 365