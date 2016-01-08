مصرع مسن فى حريق نشب بمنزله بالوادى الجديد

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد المساكن بحى المعهد الدينى بالخارجة، والذى أسفر عن وفاة شخص مسن اختناقا بالأدخنة بعد أن حاصرته النيران أثناء نومه، ولم يتمكن الأهالى من إسعافه.

تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا أمنى من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق، اليوم الجمعة، بمسكن أحد المواطنين ويدعى "عدلان أحمد غطاس" 83 سنة بحى المعهد الدينى بالخارجة، الذى يقيم بمفرده.

وأسفر الحريق عن احتراق أجزاء من المنزل وامتدت النيران حتى حاصرت غرفة نوم المسن وتسببت فى اختناقه حتى الموت، حيث قامت وحدات الدفاع المدنى بالتحرك الفورى لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق دون امتداده إلى باقى المساكن المجاورة للمنزل المحترق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.