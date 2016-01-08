حبس ناشطين سياسيين 15 يوماً فى اتهامهما بالانضمام لـ"شباب 25 يناير"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس كلا من الناشطين السياسيين أحمد المصرى ومحب دوس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم حركة شباب 25 يناير.

وضمت القضية المقيدة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، عددا من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمتها، فى مقدمتهم شريف دياب، مؤسس حركة البداية، ومحمد فياض، وخالد أحمد طاهر، مصطفى فقير، وأحمد حسن،أحمد كمال، والصحفى محمود السقا، وسيد فتح الله، وآخرين صدر قرار بضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة.

وحددت النيابة العامة جلسة 11 يناير الجارى، لنظر تجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين فى القضية، لاتهامهم بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

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