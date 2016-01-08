مقتل 14 تكفيريا والقبض على 13 مشتبها بهم ضمن عملية حق الشهيد بسيناء

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وعناصر الشرطة المدنية، استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة "حق الشهيد"، بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بمدن العريش ورفح والشيخ زويد .

وأعلنت القوات المسلحة، أن عمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر التى تختبئ بها العناصر الإجرامية قد أسفرت عن القضاء على 14 من العناصر الإرهابية المسلحة، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء تنفيذ المهام، والقبض على 13 اخرين من المشتبه بهم، وضبط 5 بنادق آلية ورشاش جرينوف ورشاش بورسعيدى وبندقية خرطوش، وكمية من الطلقات متعددة الأنواع ، و2 حزام ناسف و12 دائرة تفجير ، و67 طابة و6 جوال من مادة نترات النشادر، والتى تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة، كما تم تدمير 3 سيارات و13 دراجات نارية تستخدمها العناصر الارهابية.

كما نجحت عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتفجير 16 عبوة ناسفة تم زرعها لإستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة على محاور التحرك المختلفة ، وتدمير قرابة نصف طن من نبات البانجوا المخدر تم ضبطها بالتعاون مع عناصر حرس الحدود خلال عمليات التمشيط والمداهمة.

وتواصل قوات انفاذ القانون تنفيذ مهامها بكل اصرار وعزيمة على اقتلاع جذور الارهاب والتصدى للمخربين والعناصر الإجرامية واستعادة الامن والاستقرار والتنمية بشبه جزيرة سيناء.

المتحدث العسكرى: الجيش الثالث يضبط 6 أجولة مواد شديدة الانفجار بوسط سيناء