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استخدام مياه معدنية فى عمليات الولادة بمستشفى البدرشين لانقطاع المياه

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استخدام مياه معدنية فى عمليات الولادة بمستشفى البدرشين لانقطاع المياه استخدام مياه معدنية فى عمليات الولادة بمستشفى البدرشين لانقطاع المياه
قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، إن مستشفى البدرشين المركزى بالجيزة، يعانى من انقطاع متكرر للمياه، وصلت إلى حد انقطاعها لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء الماضى، مشيرا إلى أن أحد الأطباء بقسم النساء والتوليد أكد له أنهم كانوا يطالبون من المترددات على القسم للولادة إحضار 3 زجاجات مياه معدنية لاستخدامها فى عملية الولادة.

وأشار الدكتور خالد أمين فى تصريحات صحفية، إلى أن انقطاع المياه فى المستشفيات أمر شائع الحدوث رغم أن وزارة الصحة تزعم اهتمامها بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والكثير مما تعانى المستشفيات منه دون تطوير حقيقى، ذلك بالتزامن مع إطلاق مشروع جديد للتأمين الصحى يشترط فى المستشفيات المنضمة للمشروع أن تكون مطابقة لمعايير الجودة.

وأضاف عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، أن انقطاع المياه أو الكهرباء أو طفح المجارى أصبحت من الأمور المعتادة، فى ظل إدارة غير مسئولة لا تهتم إلا بالتفتيش على البالطو والتوقيع بالدفتر للحضور والانصراف حتى ولو بدون عمل.

وقال " تنفق الملايين سنويا فى خطط للاستثمار عن طريق تجديد البلاط والرخام والواجهات بمستشفيات بنياتها التحتية متهالكة، لوضعها الخطط والقوانين والتصورات بمعزل كامل وتام عن الواقعية ومفاهيم الحاجة والأولويات وبعيدا عن أى مشاركة مجتمعية أو نقابية أو شعبية".

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