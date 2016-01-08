عامل يضع قنبلة هيكلية بجوار ورشة رخام لتطفيش زبائن منافسه فى الهرم

أقدم صاحب ورشة تصنيع رخام، على وضع قنبلة لمنافسه صاحب ورشة تصنيع رخام بالهرم، كان يعمل معه بالورشة، و قرر تركه العمل وفتح ورشه جديدة بسبب خلافات بينهما على المرتب، فقام الأول بوضع القنبلة للثانى لمحاولة تطفيشه بعد أخذه زبائنه.

كانت البداية بورود بلاغ لشرطة النجدة بعثور عامل على قنبلة ملقاه بجوار الورشه، وتخرج منها عدة أسلاك كهربائية، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات والحماية المدنية بقيادة اللواء مجدى الشلقانى، وتبين أنها عبوة هيكلية لاتحتوى على متفجرات.

وبإجراء التحريات تبين أن عامل تصنيع رخام قام بوضع العبوة لتطفيش الزبائن من العامل الذى كان يعمل معه وقام بفتح ورشه بجواره، وأخذ الزبائن، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة. تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.