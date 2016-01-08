محافظ سوهاج ناعيًا حمدى أحمد: «سيظل معنا بأعماله الفنية»

نعى الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، الفنان الراحل حمدى أحمد، الذى توفى صباح اليوم، بعد أزمة صحية تعرض لها، عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال المحافظ: “نودع بين الحين والاخر رجالاً أعزاء ليس علينا فقط بل على الوطن بأسره، وسيظل الفنان حمدى أحمد معنا بأعماله الفنية والتى قدمها من خلال السينما والتليفزيون والمسرح والاذاعة.

وأضاف، أن الراحل أحد أهم رموز الفن المصري والعربي والذي أثرى الحياة الفنية قرابه أكثر من نصف قرن بالعديد من الأعمال والإبداعات القيمة وحصل على حب وتقدير واحترام الملايين من العشاق والمتابعين.

وولد حمدي أحمد محمد خليفة، في الـ 9 من نوفمبر عام 1933م، بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وجمع حمدي بين الدراسة بكلية التجارة ومعهد الفنون المسرحية، ولكنه ترك كلية التجارة، واستمر بمعهد الفنون المسرحية، ليتخرج من المعهد عام 1961م.