«الليثي» يُنعى الفنان القدير حمدي أحمد: «ورحل الفلاح الفصيح»

كتبت: إنجي لطفي

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان القدير حمدي أحمد، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان .

وقال “الليثي”، إن ” حمدي أحمد من الفنانيين المتميزين، وأن له إسهامات في الدراما والسينما، فضلًا عن تاريخ حافل من الأعمال الرائعة التي لا تنسى، كما قدم للسينما أعمال رائعة، ومنها: ” الارض، القاهرة 30، السمان والخريف، أبناء الصمت، فجر الإسلام، وصرخة نملة”، وهو آخر أعماله السينمائية، بالإضافة إلى عددٍ من المسلسلات الرائعة، ومنها: ” جمهورية زفتى، إمام الدعاة، شارع المواردي، البوسطجي، القاهرة والناس، وآخر أعماله الدرامية مسلسل في “غمضة عين”".

وأضاف الإعلامي عمرو الليثي، أن الراحل القدير نال تقدير، واحترام الجميع، وفاز بجائزة “أحسن وجه جديد” عام 1966م، كما حصل على الجائزة الأولى عام 1967م، من قبل الجامعة العربية عن دوره في القاهرة 30، فضلًا عن جائزة عن فيلم أبناء الصمت.