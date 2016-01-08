الخارجية : اتصالات للتأكد من صحة اختطاف 21 مصريا في ليبيا

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه فور تداول أخبار إعلامية متباينة، يشير بعضها إلى اختطاف عدد من الشباب المصري بليبيا، والبعض الآخر إلى القبض عليهم، وأن جميعهم من مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بدء السفير المصري في ليبيا محمد أبو بكر، والذي يمارس عمله من القاهرة، اتصالات فورية مع مصادر رسمية وغير رسمية للسفارة من مشايخ، وعواقل المناطق التي تردد وجود هؤلاء الشباب بها للتأكد من صحة الخبر، والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ودعا المتحدث باسم الخارجية، جميع وسائل الإعلام وأسر المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا توخي الحذر في التعامل مع مثل تلك الأخبار لحين التحقق في صحتها ودقتها، لاسيما أنه سبق وأن تم تداول أخبار غير صحيحة بشأن أوضاع المصريين في ليبيا من قبل، مؤكدًا أن الخارجية المصرية لا تدخر أي جهد في التحرك الفوري من أجل تأمين عودة أي مواطن مصري تتعرض حياته للخطر في ليبيا، وذلك على الرغم من عدم وجود بعثة دبلوماسية مصرية على الأراضي الليبية.