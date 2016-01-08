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أمن الشرقية يضبط متهما فى 28 قضية سرقة بمحافظات القناة

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أمن الشرقية يضبط متهما فى 28 قضية سرقة بمحافظات القناة أمن الشرقية يضبط متهما فى 28 قضية سرقة بمحافظات القناة
تمكن ضباط مباحث النقل والمواصلات بالشرقية، اليوم، من ضبط "خفاش" هجَّام الشقق بمحافظات القناة، والسابق اتهامه فى 28 قضية سرقة شقق، وضبط بحوزته هاتف محمول وذلك بعد ساعات من سرقة شقة بمحافظة بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد يوسف مدير عام شرطة النقل والمواصلات إخطارا من اللواء خالد الطوخى مدير مباحث النقل والمواصلات، يفيد قيام ضباط مباحث النقل بالشرقية، برئاسة المقدم أحمد رضا رئيس مباحث النقل والمواصلات بالشرقية، وبإشراف العقيد أشرف الأشقر مفتش المباحث، من ضبط "حسين.ج.ع" مسجل فئة ج سرقات عامة ومقيم مدينة بلبيس بالشرقية، وذلك أثناء قيامه بيبع هاتف محمول داخل محطة القطار.

وعند محاولة ضبطه ادعى أنه أخرس، حيث تبين أنه سبق اتهامه فى 28 قضية سرقة أغلبها سرقة شقق بمحافظات "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد" آخرها، أمس، سرقة شقة بمحافظة بورسعيد وعندما شعر به أصحاب المسكن قفز من الطابق العلوى بعد سرقة هاتف محمول، ضبط معه بمحطة الزقازيق، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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مصر 365