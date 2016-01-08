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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بشبرا الخيمة

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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بشبرا الخيمة حبس عاطلين ضبط بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بشبرا الخيمة
أمر عامر سالمان وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة وأسلحة بيضاء.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام النقيب عبد العليم إقبال معاون مباحث القسم من ضبط "أحمد.م.ح" 36 سنة عاطل بحوزته 250 قرصا مخدرا و100 جنيه وهاتف محمول، و"محمد.ح.م" 27 سنة عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن نحو 200 جرام و85 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة والحشيش بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى الأول العام لنيابات جنوب القليوبية.

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مصر 365