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آلام الفكين دليل على عسر الهضم ومشكلة بالقلب

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آلام الفكين دليل على عسر الهضم ومشكلة بالقلب آلام الفكين دليل على عسر الهضم ومشكلة بالقلب
قد تظهر بعض العلامات، التى يتجاهلها الكثيرون على الرغم من أهميتها وأنها قد تكون دليلا على الإصابة بالأمراض.

كشف الموقع الهندى "The times of india"، عن ظهور علامات صحية يتجاهلها الكثيرون لاعتقادهم أنها شىء تافه، ولكنها تكون دليلا على وجود مشكلة صحية ومن هذه العلامات:

الشعور بعدم الراحة فى الفكين: غالبا ما يكون هذا العرض دليلا على التهاب اللوزتين أو الأسنان، لكن من الأفضل الفحص الطبى، لأن هذا العرض يكون دليلا أيضا على مشكلة صحية غير متوقعة كعسر الهضم وأمراض القلب.

ومن جانبه يقول الدكتور جيل جينكيز طبيب مختص بتقديم الرعاية الصحية للمرضى، إن عسر الهضم قد يكون سببا فى الشعور بعدم الراحة فى الفكين، فينتج عنه ارتداد للحمض من المعدة إلى الحلق، ويحدث ألم بمنطقة الفكين، كما أنه لا يتم استبعاد الذبحة الصدرية أو أمراض القلب، لأن نقص الأكسجين فى القلب ينتج عنه آلام فى الصدر أو فى الفكين.

وأوضح الطبيب أن ظهور أعراض أخرى كضيق التنفس والتعب وتورم القدمين وفقدان الوزن، يجب استشارة الطبيب المختص على الفور لمعرفة السبب الرئيسى وتجنب حدوث أى مشكلة صحية.

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