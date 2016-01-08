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صور| إزالة 20 حالة تعد ورفع جميع الإشغالات بجسر السيالة بالأقصر‎

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صور| إزالة 20 حالة تعد ورفع جميع الإشغالات بجسر السيالة بالأقصر‎ صور| إزالة 20 حالة تعد ورفع جميع الإشغالات بجسر السيالة بالأقصر‎

تمكنت حملة إزالات موسعة قادها محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، من إزالة 20 حالة تعد ورفع جميع الإشغالات بمنطقة جسر السيالة وسط مدينة إسنا، ومدخل المدينة الغربي الزراعى جنوب محافظة الأقصر.

وقال سليمان، إنه تم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المتعدين على الطريق، وإلزام أصحاب الأراضي الفضاء التى أصبحت مقالب للقمامة بتطويرها بعد قيام الوحدة المحلية بنظافتها.

وأضاف أنه تجري حاليا أعمال التجميل بالمدخل الغربي وعمل حديقة كمتنفس للمواطنين، لافتا إلى أن هذه الحملات تأتي بناءًا على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، لجميع رؤساء المدن والأحياء بإزالة جميع الإشغالات والتعديات خاصة فى الشوارع الرئيسية ومداخل القري والمدن.

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