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المتحدث العسكري: تصفية 14تكفيريًا والقبض على 13مشتبهًا بهم ضمن عملية حق الشهيد

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المتحدث العسكري: تصفية 14تكفيريًا والقبض على 13مشتبهًا بهم ضمن عملية حق الشهيد المتحدث العسكري: تصفية 14تكفيريًا والقبض على 13مشتبهًا بهم ضمن عملية حق الشهيد

أعلن المتحدث العسكري للقوات الميلحة، القضاء على 14 عنصرًا من التكفيريين، والقبض على 13 آخرين من المشتبه بهم، وذلك خلال استكمال عملية حق الشهيد بمدن العريش ورفح والشيخ زويد.

ونشر المتحدث العسكري، بيانًا، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية “فيسبوك” جاء فيه :

“واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وعناصر الشرطة المدنية استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة ” حق الشهيد ” بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بمدن العريش ورفح والشيخ زويد ، وقد أسفرت عمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر التى تختبئ بها العناصر الإجرامية عن القضاء على (14) من العناصر الإرهابية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء تنفيذ المهام والقبض على (13) آخرين من المشتبه بهم، وضبط (5) بنادق آلية ورشاش جرينوف ورشاش بورسعيدى وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات متعددة الأنواع ، و(2) حزام ناسف و(12) دائرة تفجير ، و(67) طابة و(6) جوال من مادة نترات النشادر والتى تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة ، كما تم تدمير (3) سيارات أنواع و(13) دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية.”
> وأضاف البيان: “كما نجحت عناصر المهندسين العسكريين فى إكتشاف وتفجير (16) عبوة ناسفة تم زرعها لإستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة على محاور التحرك المختلفة ، وتدمير قرابة نصف طن من نبات البانجوا المخدر تم ضبطها بالتعاون مع عناصر حرس الحدود خلال عمليات التمشيط والمداهمة”.
> وأكد المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة علي إقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للمخربين والعناصر الإجرامية وإستعادة الأمن والإستقرار والتنمية بشبه جزيرة سيناء.

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