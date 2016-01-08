انتشار أمنى بطهطا استعدادا لحضور وكيل الأزهر إنهاء خصومة ثأرية بسوهاج

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، انتشارا أمنيا مكثفا بمحيط الساحة الشعبية، لتأمين مبادرة سوهاج خالية من الثأر فى عام 2016، والتى سيحضرها الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، واللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ومحمد زكى الأمين العام للجنة المصالحات بالأزهر الشريف، وعدد من قيادات من الأوقاف والأزهر الشريف وأعضاء مجلس الشعب عن مركز طهطا.

يأتى ذلك فى إطار استجابة مدينة طهطا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر عام 2016، وسيتم إنهاء الخصومة الثارية بين عائلتى زعيير والسلام، والتى راح ضحيتها أحد أفراد العائلة الأولى ويدعى أحمد زعيير على خلفية نشوب مشاجرة مسلحة بسب خلافات عائلية بينهما، وستيم إنهاء الخصومة بحضور وكيل الأزهر ومدير الأمن.