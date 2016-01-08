مدير أوقاف رفح المصرية بخطبة الجمعة: أهل رفح صامدون وأرضها مباركة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد الشيخ جمال أحمد الشهاوى مدير إدارة أوقاف رفح أن اهل مدينة رفح المصرية فى حالة صمود فى أرضهم المباركة، جاء ذلك فى خطبة الجمعة اليوم بمسجد الصفا فى مدينة رفح.

>وقال مدير أوقاف رفح: أهل رفح مرابطون وصامدون رغم كل مايحدث من حولهم، ورغم ماهم فيه من أحداث فهم صابرون، ومهما أخذوا من تعويضات عن ديارهم وأرضهم فالتعويض الحقيقى من الله سبحانه وتعالى.

>ودعا الشهاوى فى خطبته التى حملت عنوان "الأمل وعدم اليأس والنظر إلى المستقبل"، أن يحفظ الله أرض الكنانة مصر وسيناء ورفح، وأن يجعلهم فى رباط إلى يوم الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم .

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