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قبل شهر من الذكرى الأولى..الزمالك يخلد شهداء مذبحة ستاد الدفاع الجوي

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الزمالك

الزمالك

ذكَرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، جمهور النادي، بشهداء أحداث الدفاع الجوي، والتي وقعت في اليوم الثامن من شهر فبراير العام الماضي، وذلك قبل شهر من الذكرى الأولى للأحداث.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك : “إحدى عشر شهراً مرت على فراقكم .. نعلم أنكم لربما كنتم معنا اليوم إن لم تكن الجنة بعيدة عن هنا”.

ووقعت أحداث الدفاع الجوي، في 8 فبراير 2015، قبل مباراة نادي الزمالك ونادي إنبي باستاد الدفاع الجوي، وراح ضحيتها 22 شهيدًا، منهم 20 من مشجعي نادي الزمالك.

 

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