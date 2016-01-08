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القبض على 6 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى أسيوط

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القبض على 6 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى أسيوط القبض على 6 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى أسيوط
شنت مديرية أمن أسيوط حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام فى قضايا جنائية، أسفرت عن القبض على 6 أشخاص هاربين من أحكام فى قضايا سلاح.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "ع.أ.ع" فلاح مقيم المطيعة مركز أسيوط المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية سلاح، و"إ.ب.م.أ " عامل مقيم دائرة مركز القوصية محكوم عليه بالسجن 3 سنوات، و"م.أ.أ" عامل مقيم دائرة مركز الفتح محكوم عليه بـ3 سنوات فى قضايا سلاح، و"غ.ن.ع" عامل مقيم دائرة مركز ديروط المحكوم عليه بسنة سجن، و"هـ.ع.ع" عامل، و"ر.ع.ع" فلاح مقيمان ساقلته سوهاج المحكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضية سلاح وسرقة بالإكراه،
>تم تحرير محاضر الضبط، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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