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صور| محافظ المنوفية يحيل رئيس وحدة وطبيب للتحقيق لتقاعسهم في العمل

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صور| محافظ المنوفية يحيل رئيس وحدة وطبيب للتحقيق لتقاعسهم في العمل صور| محافظ المنوفية يحيل رئيس وحدة وطبيب للتحقيق لتقاعسهم في العمل

قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، الجمعة، بعمل جولة مفاجئة بعدد من قرى مركز أشمون، حيث أسفرت الجولة عن تحويل رئيس الوحدة المحلية بدروة  للتحقيق لعدم تواجده بمحل عمله أثناء الجولة، بالاضافة إلى سوء حالة الطريق داخل القرية والقرى التابعة لها وسوء حالة الانارة على طريق الجسر.

كما لاحظ المحافظ، عدم اتخاذ أى إجراء قانونى حيال اشغال المواطن “ر.ع” للطريق العام بوضع مواد البناء، كما تفقد المحافظ عدد من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات نصف العام وكان من بين هذه المدارس مدرسة عزبة الفرعونية، حيث اطمأن على مستوى الامتحان من عدد من التلاميذ وتأكد من توافر الخدمات اللازمة لسير الامتحانات دون اى معوقات .

كما أمر المحافظ بتحرير محضر إشغال طريق للمواطنة “و.ع.م” لوضعها مواد بناء بالطريق العام، كما تفقد المحافظ مبنى الوحدة المحلية بقورص، واطمأن على انتظام العمل بها، وأحال المحافظ الطبيب “م.أ”، و”س.م.م” و “أ.ن.أ” من العاملين بالوحدة الصحية بقورص للتحقيق لتركهم العمل.

 واطمأن المحافظ، أثناء الجولة، على انتظام العمل داخل محطات مياه دروة وصراوة وسنتريس كما تفقد أيضا الوحدة المحلية والوحدة الصحية ومحطة المياه بسنتريس وسبك الأحد .

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