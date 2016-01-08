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محافظ المنوفية يأمر بإزالة معوقات إنشاء مدرسة «شنوفة» بشبين الكوم

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محافظ المنوفية يأمر بإزالة معوقات إنشاء مدرسة «شنوفة» بشبين الكوم محافظ المنوفية يأمر بإزالة معوقات إنشاء مدرسة «شنوفة» بشبين الكوم

أمر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بتحمل المحافظة تكاليف تعديل كابلات التليفون وخطوط المياه التي تعترض بدء التنفيذ في موقع مدرسة “شنوفة” الابتدائية الجديدة، وذلك حرصا علي استكمال العملية التعليمية لمنشآتها وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ خطة المحافظة في قطاع التعليم.

كانت هيئة الأبنية التعليمية، عرضت على المحافظ أنه تم ترشيح موقع لإنشاء مدرسة شنوفة الابتدائية الجديدة إلا أن وجود كابلات اتليفونات، وخط مياة  4 بوصة تحول دون البدء بتنفيذ المدرسة فأمر المحافظ بتحمل صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة التكاليف حرصا علي سرعة البدء .

وأكد المحافظ، أن قطاعي التعليم والصحة من أهم القطاعات التي تعتمد عليها نهضة هذا الوطن، وأنه لابد من دفع العمل بهما بقوة حتى يشعر المواطن بطفرة حقيقية في القطاعين.

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