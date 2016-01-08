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جوائز الكاف - مصر لم تختر أوبامييانج.. والجزائر صنفت صلاح بعد لاعبيها

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جوائز الكاف - مصر لم تختر أوبامييانج.. والجزائر صنفت صلاح بعد لاعبيها جوائز الكاف - مصر لم تختر أوبامييانج.. والجزائر صنفت صلاح بعد لاعبيها

ما هو ترتيب اللاعبين الذين اختارتهم مصر في قائمة أفضل لاعب إفريقي لعام 2015؟

اقتنص الجابوني بيير أوبامييانج الجائزة الخميس وأنهى احتكار الإيفواري يايا توريه ليتوج بها للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يدخل نجم بروسيا دورتموند - الذي جمع أكبر عدد من النقاط في التصويت - اختيارات الصوت المصري للاعبين الخمسة الأوائل.

فكان محمد صلاح في المركز الأول يليه يايا توريه ثم ساديو ماني السنغالي ثم أندريه أيو الغاني وأخيرا سفيان فيجولي الجزائري.

الجزائر

أما صوت الجزائر فذهب إلى لاعبيها ياسين براهيمي نجم بورتو في المركز الأول يليه فيجولي جناح فالنسيا.

وجاء صلاح في الاختيار الثالث للبلد الشمال إفريقي يليه أندريه أيو ثم التونسي أيمن عبد النور.

ويعطي الاتحاد الإفريقي خمس نقاط للاختيار الأول، 4 للاختيار الثاني وهكذا.

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فيديو اليوم السابع

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