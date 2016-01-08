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فيس بوك يحذف فيديو لعرب ويهود يقبلون بعضهم اعتراضا على منع إسرائيل رواية حب

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فيس بوك يحذف فيديو لعرب ويهود يقبلون بعضهم اعتراضا على منع إسرائيل رواية حب فيس بوك يحذف فيديو لعرب ويهود يقبلون بعضهم اعتراضا على منع إسرائيل رواية حب
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قام بحذف يظهر فيه شباب عرب ويهود يقبلون بعضهم ردا منهم على منع وزارة التعليم الإسرائيلية لرواية عن علاقة حب بين يهودية ورجل عربى من كتاب مدرسى.

وأضافت الصحيفة أن منظمة "تايم أوت تل أبيب" نظمت حملة إسرائيلية تحت عنوان "اليهود والعرب يتباسوا" ضد الكراهية والتمييز عبارة عن فيديو يظهر فيه شباب يقبلون بعضهم البعض على غرار الفيديو الشهير "القبلة".

وكانت وزارة التعليم الإسرائيلية قد منعت رواية "حياة الحدود" لدوريت رابنيان من المنهج الدراسى لأن الآباء شعروا أنها تمثل "تهديدا لهوية مميزة"، الأمر الذى تسبب فى غضب واسع.
>وقالت منظمة "تايم أوت تل أبيب" فى رد لها "سنظل نؤمن أن الناس بشر أولا، قبل الدين أو الجنسية، التى لم يختاروها".


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