جهاز كهربائى لعلاج اضطراب الوسواس القهرى

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى استخدام جهاز كهربائى شبيه بجهاز "باس ماكر" الذى يستخدم فى تنشيط جهاز القلب لعلاج مرضى اضطراب الوسواس القهرى الذى يصيب 3% من المواطنين الأمريكيين والذى يأتى بسبب مشكلات فى الاتصال بين الجزء الأمامى من المخ المسئول عن الإحساس بالخوف والخطر والتركيبات الأكثر عمقا للدماغ التى تتحكم فى قدرة المرء على البدء والتوقف عن الأفكار.

والجهاز الجديد صغير يعمل على تنشيط الكهرباء فى المخ مما يعطى نتائج إيجابية عند استخدامه بدلا من العقاقير التى تساعد على رفع مستوى "السيروتونين" فى الدماغ بعد أن تبين أن مرض الوسواس القهرى يرتبط بنقص مستوى "السيروتونين" بشكل أساسى.

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