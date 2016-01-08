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مضغ قطعة خبز وثلج من أفضل الطرق للتغلب على التهاب الأطعمة الحارة

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مضغ قطعة خبز وثلج من أفضل الطرق للتغلب على التهاب الأطعمة الحارة مضغ قطعة خبز وثلج من أفضل الطرق للتغلب على التهاب الأطعمة الحارة
يفضل الكثيرون تناول الأطعمة الحارة، لكنها قد تلهب الفم واللسان، وأول ما يخطر ببالهم شرب كوب من الماء، والذى يعد خطوة خاطئة تساعد على زيادة الالتهاب.

كما يقدم الموقع الأمريكى menshealth، أفضل الطرق للتغلب على الفم واللسان الملتهب الناتجة عن تناول الأطعمة الحارة، بمضغ قطعة من الثلج، بدلا من تناول كوب من الماء، لأنه يعمل على تخدير الألم الناتج عن الأطعمة الحارة.

ومن جانبه يقول الدكتور كريستوفر جيلاس أستاذ مساعد فى جامعة سينسيناتى، إن تناول قطعة من الخبز تعد من أفضل الطرق التى تمتص السائل المسبب للالتهاب فى الفم، لأنه يعمل على سحب مركبات capsaicin المتواجدة فى الأطعمة الحارة، من مستقبلات التذوق فى اللسان.

وأشار كريستوفر إلى أن تناول الألبان تساعد فى التغلب على التهاب الأطعمة الغنية بالتوابل، لأن البروتين المتواجد فى منتجات الألبان يسمى "الكازين"، يسحب مركبات capsaicin المولدة للحرارة فى الفم من خلال الجهاز الهضمى، مما يساعد على تبريد الفم بشكل سريع.

وحسبما جاء فى التقرير، أن السبب وراء الشعور بالتهاب الفم، نتيجة تناول الأطعمة الحارة، لأنها تحتوى على مركبات كابسيسين، المسئولة عن الطعم الحار، والتى يتم سحبها من اللسان بعد مضغ قطعة ثلج أو تناول الخبز.

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