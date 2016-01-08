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الرجيم خلال الحمل خطر على الصحة ويسبب الضعف العام وتشوهات الجنين

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الرجيم خلال الحمل خطر على الصحة ويسبب الضعف العام وتشوهات الجنين الرجيم خلال الحمل خطر على الصحة ويسبب الضعف العام وتشوهات الجنين
فترة الحمل هى الفترة الأهم فى حياة كل امرأة، تنتظرها كل فتاة منذ الصغر، ولكنها فى الوقت ذاته قد تعانى خلالها من الكثير من المعاناة والأعراض المرضية.

الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد أوضحت أن تلك الفترة هى الأبرز والتى يصبح جسم المرأة فيها فى احتياج لكميات مضاعفة من العناصر والفيتامينات وحمض الفوليك كى يصبح تكوين الطفل جيدا وخاليا من العيوب وتشوهات الأنبوب العصبى المعروفة، لذا ومن الطبيعى أن تلاحظ المرأة جيداً فى تلك الفترة نظامها الغذائى وطبيعة الفيتامينات التى تتعاطاها فى شكل أقراص حسب تعليمات الطبيب المتابع.

الرجيم فى الحمل يحرم الجنين والأم من العناصر المطلوبة


>وحذرت استشارى النساء والتوليد من اتباع الكثير من السيدات الحوامل للريجيم أثناء الحمل، مؤكدة على أنها (تقليعة) غير مناسبة قد تصبح ضارة بالجنين وتكوينه، وضارة بصحة الأم فى الوقت ذاته، فللريجيم فى تلك الفترة أضرار كثيرة وهى فترة غير مناسبة على الإطلاق لاتباعه.

التشوهات والضعف أبرز أضرار الريجيم فى الحمل


>ومن أهم الأضرار، حسب توضيح الدكتورة يسرية يأتى الضعف العام والهزلان الذى يتضاعف لدى الحامل، فتزيد لديها أعراض الإعياء دون شك لنقص العناصر والسعرات والسكريات والنشويات التى يحتاجها الطفل ويحتاجها جسمها كذلك ترتفع لديها نسب الإصابة باضطرابات الطعام، فضلا عن أن الدراسات قد أكدت أن الريجيم يرفع نسب إصابة بالأجنة بتشوهات الأنبوب العصبى لعدم حصولهم على القدر الكاف من حمض الفوليك، كذلك ارتفاع نسب ولادة أطفال مشوهين، لذا من الضرورى أن ألا تتبع الحامل ريجيم لأن الوزن بطبيعته يزيد فى تلك الفترة، وإن كان الأمر ضروريا وبأمر طبيب فالتزمى بالمتابعة لدى مختص تغذية يحدد نسب السعرات والعناصر اليومية.

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مصر 365