أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«أمن الجيزة»: ضبط 12 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال ديسمبر

Google+ Print
«أمن الجيزة»: ضبط 12 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال ديسمبر «أمن الجيزة»: ضبط 12 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال ديسمبر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالإشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار ومتعاطى المواد المخدرة وقضايا وتنفيذ الأحكام، خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأسفرت هذه الحملات، عن ضبط 231 قطعة سلاح نارى، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، 1089 قضية مخدرات، 4315 مخالفة مرافق، 348 قضية تموينية، 12 تشكيلًا عصابيًا، 3 سجناء هاربين، 38 قضية أموال عامة، تنفيذ 53669 حكم قضائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار استمرار الحملات لاستهداف كافة البؤر الإجرامية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع