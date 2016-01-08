«أمن الجيزة»: ضبط 12 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي خلال ديسمبر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالإشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار ومتعاطى المواد المخدرة وقضايا التموين وتنفيذ الأحكام، خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأسفرت هذه الحملات، عن ضبط 231 قطعة سلاح نارى، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، 1089 قضية مخدرات، 4315 مخالفة مرافق، 348 قضية تموينية، 12 تشكيلًا عصابيًا، 3 سجناء هاربين، 38 قضية أموال عامة، تنفيذ 53669 حكم قضائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار استمرار الحملات لاستهداف كافة البؤر الإجرامية.