الأهلي لـ في الجول: الفوز بسباعية منحنا الثقة واستفدنا من أبعاد برج العرب

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي سعادته بتحقيق الفوز على اتحاد الشرطة بنتيجة كبيرة، مؤكدا أن النتيجة منحت فريقه الثقة لما هو مقبل من مباريات.

وفاز الأهلي على اتحاد الشرطة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "الفوز على الشرطة كان خطوة هامة لنيل الثقة، وسنستفيد من ذلك في المباريات المقبلة".

وأضاف "الجهاز الفني نجح في تطوير أسلوب لعب الفريق الهجومي وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

عبد الحفيظ أتم "أغلقنا صفحة مباراة الشرطة وتركيزنا الأن على المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، والتي نريد فيها استمرار تحقيق الانتصارات".

من ناحية أخرى، وجه سيد عبد الحفيظ الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على سماحهم بخوض المباراة على استاد برج العرب.

وقال عبد الحفيظ: "الأهلي استفاد من أبعاد وأرضية برج العرب، والتي ساعدت اللاعبين على تنفيذ المطلوب منهم على أرض الملعب".