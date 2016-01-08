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الزمالك يصدم وكيل مصطفى فتحي بشروط الموافقة على احترافه

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الزمالك يصدم وكيل مصطفى فتحي بشروط الموافقة على احترافه الزمالك يصدم وكيل مصطفى فتحي بشروط الموافقة على احترافه

أبلغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وكيل أعمال لاعب الفريق مصطفى فتحي بطلباته للموافقة على احتراف اللاعب أوروبيا.

مصطفى فتحي بحسب وكيل أعماله يملك أكثر من عرض أوروبي للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مرتضى منصور لأحمد يحيى وكيل مصطفى فتحي: "لن نوافق على أي عرض بأقل من 3 مليون يورو لترك مصطفى فتحي".

وكان مسئولين نادي مارسيليا الفرنسي قد تابعوا مصطفى فتحي خلال اللقاء الأخير في الدوري أمام الداخلية، وأبدة إعجابهم باللاعب رغم أنه شارك بديلا.

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