أرقام في الجول – هل أجاد صالح جمعة في دور صانع الألعاب أكثر من السعيد؟

ربما الصدفة وحدها وإيقاف حسام غالي بعد أحداث مباراة الإنتاج الحربي جعلت بيسيرو المدير الفني للأهلي يدفع بصالح جمعة أساسيا في تشكيل الفريق أمام اتحاد الشرطة ليقدم واحدة من أفضل مبارياته.

صالح جمعة سجل هدفا وصنع 4 وساهم في آخر من أصل 7 أهداف سجلها الشياطين الحمر في شباك الشرطة يوم الخميس.

صالح جمعة شارك في مركز صانع الألعاب ليعود عبد الله السعيد للخلف ويشغل مكان حسام غالي في وسط الملعب وقدم اللاعب الشاب ربما أوراق اعتماده للعب أساسيا في المباريات المقبلة.

لكن هل ساهم ضعف فريق اتحاد الشرطة في أن يقدم صالح جمعة أداء مثل هذا أم هو أحق بالمشاركة في اللعب أساسيا في مركز 10 بدلا من السعيد.

FilGoal.com يستعرض مقارنة بين اللاعبين في مباراتين مشابهتين بعض الشيء، اتحاد الشرطة وحرس الحدود هما فريقان واجههما الأهلي.. لم يفز أي فريق منهما حتى الآن ويحتلان المراكز 16 و17 في جدول الترتيب.

عبد الله السعيد شارك أساسيا كصانع ألعاب أمام حرس الحدود فيما شارك صالح جمعة كصانع ألعاب أمام اتحاد الشرطة.

في مباراة الحدود مرر السعيد 88 تمريرة منهم 72 صحيحة بنسبة 81.8% منهم 5 تمريرات طولية جميعهم وصلوا بشكل سليم لزملائه، الكرات العرضية 2 صحيحين من أصل 4.

بالنسبة للمراوغات 1 صحيحة، أما التسديدات فسدد مرتين ولا واحدة منهم على المرمى ولم يصنع أي هدف من الثلاثة.. يمتلك بعض الأرقام الدفاعية الجيدة إذ توقع الكرة بشكل صحيح 4 مرات كما فاز بتدخل واحد قام به.

- صالح جمعة في مباراة الشرطة مرر 81 تمريرة منهم 60 بشكل صحيح بنسبة 74% منهم 4 تمريرات طولية 3 منهم وصلوا بشكل سليم.. 7 كرات عرضية فقط 3 وصلوا بشكل صحيح.

بالنسبة للمراوغات قام صالح جمعة بـ8 مراوغات صحيحة وفشل في واحدة فقط، سدد 6 مرات منهم واحدة على المرمى سكنت الشباك كما صنع 4 أهداف، أرقامه الدفاعية أيضا كانت جيدة إذ فاز بتدخلين من محاولتين وتوقع الكرة مرتين بشكل صحيح.