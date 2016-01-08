بعد إخلاء سبيله بقضية رشوة.. المندوه الحسينى: أشكر الله ومن وقف بجانبى

أكد المندوه الحسينى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، بعد إخلاء سبيله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه قدم العشرة آلاف جنيه بحسن نية، وسوء فهم، إلا أنه يثق فى القضاء المصرى، وشكر "الحسينى" الله عز وجل، وكل من وقف بجانبه فى محنته.

ومن جانبه، أكد مرتضى منصور محامى "الحسينى"، أنه دفع أمام محكمة جنح مستأنف عابدين، بأنه من غير المنطقى أن يقدم موكله رشوة قدرها عشرة آلاف جنيه فى أرض ليست ملكه، وإنما تم إرسائها لصديق له يدعى سامى السيد، بشكل قانونى فى مزايدة علنية، وأن تاريخ المندوه الحسينى يشهد له بالنزاهة.