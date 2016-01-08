الإمارات تدين تجربة القنبلة الهيدروجينية في كوريا الشمالية

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات تجربة القنبلة الهيدروجينية التي اعلنت عنها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار العالمي.

ودعت الوزارة الى ضرورة المحافظة على القواعد المانعة لانتشار اسلحة الدمار الشامل في العالم .

واكدت ان خرق هذه القواعد والاعراف يمثل تهديدا خطيرا على النظام وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الامن الدولي واجماع الاسرة الدولية.

ودعا بيان وزارة الخارجية المجتمع الدولي الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات حفاظا على الامن والسلم الدوليين.