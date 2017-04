14 نوع من المصريين يجب حذفهم من علي «الفيس بوك»

نشرت الكاتبة دينا هاشم،على موقع “scoopempire”، تقريرًا بالإنجليزية، بعنوان “14 نوع من المصريين يجب حذفهم من الفيس بوك”، عرضت فيها الأنواع السيئة التي يجب عليك حذفها من قائمة الأصدقاء على “فيس بك”.

1- النحنوح

“يا إلهي .. انظروا كيف فاجأني زوجي هذا الصباح” تلك كانت كلمات زوجة بعد أن فاجأها زوجها بتحضير الإفطار، وهو ما جعل الكاتبة تقوم بحذفها من قائمة الأصدقاء، والتحذير من تلك النوعية.

2- الشكاي

هنا حذرت الكاتبة من الأصدقاء الذين يشكون من السلبيات دائمًا، ويكرهون كل شئ، البلد، الحكومة، الأقارب، مطعم سئ أكل فيه، وحتى بائع الفريسكا الذي أثار جدلًا في الفترة السابقة.

3- أعداء النجاح

وهم الأشخاص الذين يقومون بانتقاد كل ناجح أو مشهور، رغم انهم لا يعرفون الكثير عنه، مبررين ذلك بأن الحياة ليست عادلة بأن تعطي هؤلاء دونهم.

4- اللي مابيسلمش

ليس معنى أن شخصًا قام بعمل “لايك” لأي شئ قمت بنشره على “فيس بوك”، أنه إذا رآك يوما صدفة في فرح “على سبيل المثال” سيهتم حتى بوجودك.

5- الذي يريد التأثير

OOTD #Bohemian #fashionblogger #currentmood #streetstyle#، عبرت الكاتبة عن استيائها من مستخدمو تلك “الهاشتاجات” والذين يعتبرون أنفسهم مشهورين أو مؤثرين.

6- بتوع السيلفي

سيلفي المرآه، سيلفي السيارة، سيلفي الأصدقاء، سيلفي المكتب، سيلفي الأكل، سيلفي البكاء… هؤلاء أيضًا يجب عليك حذفهم.

7- المستخدم الخفي

هو الشخص الذي يأتي إلى صفحتك الشخصية من حيث لا تعلم، يضع “لايك” على صورة “بروفايلك”، أو يعلق على أحد منشوراتك.

8- السياسي

وهنا علقت الكاتبة بـ”براحتك بس الموضوع مش هاينتهي على خير”.

9- المطبلاتي

وهو الشخص الذي يعاني من الـ” شيزوفرينيا”، فيجب عليك حزفه فورًا.

10- مامتك

التي يجب ان تتوقف عن وضع صور الورود أو كتابة الجمل المؤثرة.

11- حبيبك/حبيبتك السابقة

يجب أن تبدأ حياتك دون مشاهدة كتابات حبيب قديم، والتعلق بها، وخاصة أن ستقوم بحذفه آجلا أو عاجلا وخاصة إذا إرتبط قبلك.

12- صديقتك

نحي الإحباط جانبًا، يجب أن تعلم أنه حتمًا سيأتي الوقت الذي تكتب فيه “engaged to” ، فبادر أنت وقم بحذفها.

13- صديقة أخوك القديمة

ستكتب كلامًا حزينًا، أملًا منها أن تساعدها وتحاول في “رجوع المياه لمجاريها” ولكنها تعلم أنك لن تفعل.

14- بتوع “To the moon and back” و “partner in crime”

يجب حذف هذا النوع لأنه ليس أقل ضررًا من “النحنوح”