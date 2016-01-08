أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

14 نوع من المصريين يجب حذفهم من علي «الفيس بوك»

Google+ Print

نشرت الكاتبة دينا هاشم،على موقع “scoopempire”، تقريرًا بالإنجليزية، بعنوان “14 نوع من المصريين يجب حذفهم من الفيس بوك”، عرضت فيها الأنواع السيئة التي يجب عليك حذفها من قائمة الأصدقاء على “فيس بك”.

1- النحنوح

8564eeeb28a1ba9e45b070599dcf9f88_123746669_147

 

 

 

 

 

 

 

 

“يا إلهي .. انظروا كيف فاجأني زوجي هذا الصباح” تلك كانت كلمات زوجة بعد أن فاجأها زوجها بتحضير الإفطار، وهو ما جعل الكاتبة تقوم بحذفها من قائمة الأصدقاء، والتحذير من تلك النوعية.

 

2- الشكاي

Screen-Shot-2016-01-06-at-3.30.16-PM

 

 

 

 

 

 

هنا حذرت الكاتبة من الأصدقاء الذين يشكون من السلبيات دائمًا، ويكرهون كل شئ، البلد، ، الأقارب، مطعم سئ أكل فيه، وحتى بائع الفريسكا الذي أثار جدلًا في الفترة السابقة.

 

3- أعداء النجاح

96

 

 

 

 

 

 

وهم الأشخاص الذين يقومون بانتقاد كل ناجح أو مشهور، رغم انهم لا يعرفون الكثير عنه، مبررين ذلك بأن الحياة ليست عادلة بأن تعطي هؤلاء دونهم.

 

4- اللي مابيسلمش

Screen-Shot-2016-01-06-at-5.15.58-PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليس معنى أن شخصًا قام بعمل “لايك” لأي شئ قمت بنشره على “فيس بوك”، أنه إذا رآك يوما صدفة في فرح “على سبيل المثال” سيهتم حتى بوجودك.

 

5- الذي يريد التأثير

11217315605_c76dd69318_c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOTD  #Bohemian  #fashionblogger  #currentmood  #streetstyle#، عبرت الكاتبة عن استيائها من مستخدمو تلك “الهاشتاجات” والذين يعتبرون أنفسهم مشهورين أو مؤثرين.

 

6- بتوع السيلفي

11327020_489514227876788_647390648_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيلفي المرآه، سيلفي السيارة، سيلفي الأصدقاء، سيلفي المكتب، سيلفي الأكل، سيلفي البكاء… هؤلاء أيضًا يجب عليك حذفهم.

 

7- المستخدم الخفي

e8615253d3a79dc1ef5c41c013af17cb_123595394_147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو الشخص الذي يأتي إلى صفحتك الشخصية من حيث لا تعلم، يضع “لايك” على صورة “بروفايلك”، أو يعلق على أحد منشوراتك.

 

8- السياسي

9245d3d6af85f1a662cf257cc2ba4b60

 

 

 

 

 

 

 

وهنا علقت الكاتبة بـ”براحتك بس الموضوع مش هاينتهي على خير”.

 

9- المطبلاتي

untitled

 

 

 

 

 

 

 

وهو الشخص الذي يعاني من الـ” شيزوفرينيا”، فيجب عليك حزفه فورًا.

 

10- مامتك

Unknرown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي يجب ان تتوقف عن وضع صور الورود أو كتابة الجمل المؤثرة.

 

11- حبيبك/حبيبتك السابقة

1007135_max

 

 

 

 

 

 

 

يجب أن تبدأ حياتك دون مشاهدة كتابات حبيب قديم، والتعلق بها، وخاصة أن ستقوم بحذفه آجلا أو عاجلا وخاصة إذا إرتبط قبلك.

 

12- صديقتك

tamer-salma5

 

 

 

 

 

 

نحي الإحباط جانبًا، يجب أن تعلم أنه حتمًا سيأتي الوقت الذي تكتب فيه “engaged to” ، فبادر أنت وقم بحذفها.

 

13- صديقة أخوك القديمة

 

 

 

 

 

 

 

ستكتب كلامًا حزينًا، أملًا منها أن تساعدها وتحاول في “رجوع المياه لمجاريها” ولكنها تعلم أنك لن تفعل.

 

14- بتوع “To the moon and back” و “partner in crime”

يجب حذف هذا النوع لأنه ليس أقل ضررًا من “النحنوح” 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية