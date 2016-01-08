«داعش» يتبنى تفجير خط الغاز بسيناء

تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي هجومين منفصلين وقعا أمس، استهدف أحدهما حافلة سياح إسرائيليين قرب فندق “الثلاث أهرامات، بالقاهرة، والثاني خط الغاز المصري المؤدي للأردن، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

ومساء الخميس فجر مسلحون خط الغاز الطبيعي المصري للأردن، غرب العريش في شمال سيناء، المضطربة، وقالت المصادر الأمنية إن مسلحين فجروا خط الغاز المصري المؤدي للأردن ولمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ذلك بالقرب من قرية الميدان الواقعة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة أسفل الأنبوب مما أدى إلى انفجار هائل. إلا أن الانفجار لم يوقع ضحايا بحسب المصادر نفسها.