«برد البلقان» يهدد اللاجئن السوريين في معسكرات الإغاثة

قال عاملون طبيون في معسكرات إغاثة اللاجئين في البلقان، إن أعداد اللاجئين الذين يسقطون فريسة للمرض بسبب الصقيع وانخفاض دراجات الحرارة دون الصفر قد ارتفع بشكل حاد، فقد وصلت درجة الحرارة في المنطقة إلى ما دون الصفر بـ 11 درجة.

وتقول جمعيتان طبيتان خيريتان، الهيئة الطبية الدولية ووأطباء بلا حدود، إن أغلب المرضى يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الشعبي والأنفلونزا، كما أن هناك مخاوف إزاء رفض بعض الناس للعلاج أو عدم سعيهم للحصول عليه، وفقًا لـ”بي بي سي”.

ويحصل اللاجئون على المساعدات الطبية والملابس والغذاء في مخيمات اللاجئين الرئيسية، على حدود صربيا مع مقدونيا في الجنوب وكرواتيا في الشمال، وتدير الهيئة الطبية الدولية عيادة بمحطة سكك حديدية بمدينة سيد الصغيرة، شمالي صربيا.

وقالت سانجا ديوريتشا، رئيسة المؤسسة الخيرية: “في الأسبوع الماضي، عندما كانت درجة الحرارة أقل كان عدد المرضى يتراوح بين 50 و60 مريضًا في اليوم “وأضافت “خلال الأسبوع الحالي، ومع انخفاض درجة الحرارة حاليا فإن العدد يصل إلى حوالي 100 مريض يوميا”، وتابعت:”أغلبهم يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب البرد”.

والتقى مراسل “بي بي سي” توليب مازومدار، عائلة المعري التي بدأت رحلة الهروب من سوريا قبل 3 أسابيع وسط تساقط كثيف وسريع للثلوج، وهم منذ ذلك الحين في الطريق.

> وتضم العائلة 4 أطفال، الأصغر عمره عامين. ويعاني شقيقه محمد البالغ من العمر 7 سنوات من حمى وعدوى صدرية.

وقال إياد المعري، عم الطفل محمد:”نحن نخوض غمار رحلة الموت، وأضاف “أشعر بالقلق بشأن الأطفال، بسبب البرد والمرض والجوع”.