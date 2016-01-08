أمن الجيزة يعثر على جثة سيدة مجهولة الهوية مذبوحة وملقاة فى ترعة بالعياط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة فى العقد الثانى من العمر "مجهولة الهوية" مذبوحة وملقاة داخل ترعة بقرية زاوية أبو سويلم مركز العياط.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث والتوصل لمرتكبى الجريمة.

من جانبها أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، بدفن وتشريح جثة المجنى عليها، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة، وأخذ عينة من دم الضحية لعمل تحليل "دى إن إى" للتوصل لهويتها.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، لتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم وإحضارهم.

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