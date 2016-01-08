وزير الأوقاف: ابتلينا بأناس مفسدين مأجورين يحاولون هدم الدولة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا ابتلينا بمجموعة من المفسدين مأجورين يحاولون هدم الدولة من خلال الدعوات للقتل والعنف والاعتداء على مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التى ألقاها وزير الأوقاف من مسجد محمد مبروك سعد بقرية الصواف بكوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، مطالبة بالاصطفاف والوحدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، معتبرة قيام البعض بتخريب مرافق الدولة العامة إفساد فى الأرض.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأييده لبيان دار الإفتاء المصرية، بأن التظاهر فى 25 يناير جريمة متكاملة وتوريط للمصريين فى العنف والإرهاب لصالح الأعداء، وهو أمر محرم شرعا.

وقال وزير الأوقاف للإخوة الأشقاء فى السعودية، تعليقا على الأحداث المؤسفة العدوانية التى قامت بها إيران تجاه المملكة العربية السعودية: إننا إخوة وعلى قلب رجل واحد، وقلوب المسلمين جميعا معلقة ببيت الله الحرام وبأمر الله سيحفظ الله بيته الحرام من كيد الكائدين وحقد الحاسدين المفسدين، وسنظل جميعا متماسكين على قلب رجل واحد.

وشدد جمعة على مكانة الوطن فى الإسلام، وحق الوطن على أبنائه، وحب الوطن وضرورة الحفاظ عليه والدفاع عنه، والتحذير من استهدافه ومحاولات تفكيكه، والتحذير من إثارة الفوضى والهدم والتخريب والفرقة ".