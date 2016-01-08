بالصور.. دعاة أوقاف الإسكندرية يشاركون فى قافلة دينية بحلايب وشلاتين

شارك عدد من الدعاة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية فى قافلة دينية لنشر الإسلام الوسطى وتوعيه أهالى حلايب وشلاتين، فى قافلة وزارة الأوقاف التى وجهتها إليهم بالمشاركة بين أوقاف الإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، داعية بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنهم يتواجدون مع الأهالى فى المساجد وأمامة المصلين ووسط التجمعات خارج المسجد وإلقاء الدروس والخطب للتحدث عن فضيلة الانتماء للوطن والأخلاق الكريمة.

وأضاف "عبد البصير"، أن دعاة الأوقاف يقيمون مجالس للفتوى للرد على أسئلة الجمهور الفقهية، والتى تؤكد مدى احتياجهم للعلم والفقه، مؤكداً أنهم لقوا ترحيبا كبير من أهالى حلايب وشلاتين لشغفهم للعلم والدين ومعرفة الكثير عن الوطن، بالإضافة إلى لقاءات طلاب المدارس والجامعات وزيادة وعيهم الدينى.

وأشار "عبد البصير" إلى أنهم فوجئوا بإحدى الفتيات تحفظ القرآن كاملا من قبيلة العبابدة، وأقيمت لها حفل ذبائح ، ودعا مشايخ القبيلة الدعاة للمشاركة فى الاحتفال وعقد محاضرة للتحدث عن فضل القرآن الكريم.

وأوضح أن القافلة مستمرة لمدة أسبوعين متتالين، طبقا لخطة الوزارة لنشر الإسلام وتعاليمه وتعزيز الانتماء للوطن، مؤكدا أن منطقة حلايب وشلاتين تشهد نهوضا كبير فى تطوير البنية التحتية للأهالى وبناء مدارس ومستشفيات وتمهيد طرق وكبارى نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجى وخدمة المواطنين المصريين بها.



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