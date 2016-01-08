طقس سيئ يضرب الغربية.. والجهات التنفيذية تعلن الطوارئ

تعرضت محافظة الغربية ، اليوم الجمعة، إلى حالة من الطقس السيئ ، وانخفاض فى درجات الحرارة ، وغياب للشمس ، ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة ، مع توقعات بسقوط أمطار بسبب الغيامة التى تكسو سماء المحافظة.

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية ، وخاصة طريق "مصر إسكندرية الزراعى " ، و" طنطا -المنصورة -دمياط" زحاما فى حركة سير السيارات بسبب العاصفة الترابية.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ ، استعدادا للتعامل الفورى ، حال تزايد المطر ، كما خاطب المحافظ رؤساء المدن لرفع حالة الطوارئ ، وشفط المياه أولا بأول من خلال سيارات الكسح ، وعدم تجميع كميات من المياه في الأنفاق وأسفل الكبارى.

كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، قد صرح أنه تم وضع خطة عمل للقضاء على أزمات الأمطار ، والطقس السئ ، وتطوير غرفة إدارة الأزمات ، وتم شراء 20 سيارة فنطاس شفط وطرد، و60 ماكينة شفط وطرد تم توزيعها على مراكز ومدن المحافظة لمواجهه آثار الطقس السيئ وتجمعات مياه الأمطار.