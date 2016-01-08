أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طقس سيئ يضرب الغربية.. والجهات التنفيذية تعلن الطوارئ

Google+ Print
طقس سيئ يضرب الغربية.. والجهات التنفيذية تعلن الطوارئ طقس سيئ يضرب الغربية.. والجهات التنفيذية تعلن الطوارئ
تعرضت محافظة الغربية ، اليوم الجمعة، إلى حالة من الطقس السيئ ، وانخفاض فى درجات الحرارة ، وغياب للشمس ، ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة ، مع توقعات بسقوط أمطار بسبب الغيامة التى تكسو سماء المحافظة.

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية ، وخاصة طريق " إسكندرية الزراعى " ، و" طنطا -المنصورة -دمياط" زحاما فى حركة سير السيارات بسبب العاصفة الترابية.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ ، استعدادا للتعامل الفورى ، حال تزايد المطر ، كما خاطب المحافظ رؤساء المدن لرفع حالة الطوارئ ، وشفط المياه أولا بأول من خلال سيارات الكسح ، وعدم تجميع كميات من المياه في الأنفاق وأسفل الكبارى.

كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، قد صرح أنه تم وضع خطة عمل للقضاء على أزمات الأمطار ، والطقس السئ ، وتطوير غرفة إدارة الأزمات ، وتم شراء 20 سيارة فنطاس شفط وطرد، و60 ماكينة شفط وطرد تم توزيعها على مراكز ومدن المحافظة لمواجهه آثار الطقس السيئ وتجمعات مياه الأمطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية