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بالصور.. تظاهرة لتهنئة الأقباط فى الإسكندرية بشعار "كل المصريين إيد واحدة"

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بالصور.. تظاهرة لتهنئة الأقباط فى الإسكندرية بشعار "كل المصريين إيد واحدة" بالصور.. تظاهرة لتهنئة الأقباط فى الإسكندرية بشعار "كل المصريين إيد واحدة"
نظم متظاهرو القائد إبراهيم، وقفة أمام المسجد بالإسكندرية اليوم، عقب صلاة، الجمعة، وذلك للمشاركة فى تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

ورفع المتظاهرون لافتات التهنئة وكتبوا عليها "عيد سعيد للأخوة المسيحيين" و"كل المصريين إيد واحدة" كما رفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتوسط البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتوصيل رسالة بأن نسيج واحد.

وأكد المتظاهرون على ضرورة وحدة الشعب المصرى لمواجهه الصعاب و المخاطر و المؤمرات التى تحاك ضد الوطن، وعلى ضرورة العمل فى الفترة القادمة للبناء و التنمية.

كما أعلنوا عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، للحرب ضد الإرهاب، متمنين له التوفيق فى العام الجديد لما فية الخير لمصر، مرددين هتافات "تحيا مصر".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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