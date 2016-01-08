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مقتل سيدة بعد إصابتها بطلق نارى طائش فى أسيوط

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مقتل سيدة بعد إصابتها بطلق نارى طائش فى أسيوط مقتل سيدة بعد إصابتها بطلق نارى طائش فى أسيوط
لقيت ربة منزل مقتلها، إثر إصابتها بطلق نارى عن طريق الخطأ، أثناء مرورها وسط الزراعات بقرية الحواتكة بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد وصول بلاغ من أهالي بقرية الحواتكة، بمقتل سيدة بطلق نارى عن طريق الخطأ، أثناء مرورها وسط الزراعات بالقرية.

بالانتقال والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين مقتل (أ.م.ع- 35 عاما)، ربة منزل فور إصابتها بطلق نارى.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى علوان بمنقباد تحت تصرف النيابة وتم تحرير المحضراللازم، وجار ضبط الجناة والسلاح المستخدم واستكمال الإجراءات القانونية.

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