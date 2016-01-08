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فينجر عن صفقة النني: معقدة قليلا ونتمنى الحسم سريعا

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فينجر عن صفقة النني: معقدة قليلا ونتمنى الحسم سريعا فينجر عن صفقة النني: معقدة قليلا ونتمنى الحسم سريعا

تحدث أرسين فينجر المدرب الفرنسي لأرسنال عن صفقة ضم النجم المصري محمد النني لصفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الجارية.

محمد النني أجرى الكشف الطبي بداية الأسبوع، لكنه لم ينه إجراءات انضمامه بعد لأسباب ترجع إلى استخراج تصريح العمل.

وقال فينجر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم: "صفقة محمد النني معقدة قليلا، لكننا نسعى لحسمها خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر".

ويلعب محمد النني في صفوف بازل السويسري منذ عام 2013، وفاز معهم بلقب الدوري في ثلاث مناسبات.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل قرابة الـ 7 ملايين استرليني خلال الأيام القليلة المقبلة.

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